Медведев прокомментировал речь Вэнса на конференции в Мюнхене

«Антироссийский шабаш в Мюнхене был в этот раз сильно встревожен совершенно провокационной речью вице-президента Вэнса. Надо признаться, он неожиданно зажёг. Все рассчитывали услышать дежурные партнёрские реверансы Европе и комментарии слов Дональда Трампа о завершении украинского конфликта. А он взял — и жёстко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, — дерьмо. Ещё и свободы слова нет! Ну ему бы это припомнили, если бы он не был американским начальником. А так простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнера», — написал Медведев.