Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN узнал о случайном увольнении администрацией Трампа сотрудников из NNSA

В США случайно уволили более 300 сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), которое контролирует американское ядерное оружие. Об этом 14 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: AP 2024

«Должностные лица администрации [президента США Дональда] Трампа уволили более 300 сотрудников NNSA в рамках более масштабных увольнений в министерстве энергетики», — говорится в материале.

По данным источников, вероятно, чиновники не знали, что данное агентство курирует ядерное оружие. Предполагается, что сокращение рабочего состава произошло, поскольку «никто не уделил время для понимания нашего занятия и важности нашей работы для национальной безопасности».

Уточняется, что среди уволенных сотрудников NNSA были рабочие, которые находятся на объектах производства ядерного оружия, инспектируют и контролируют подрядчиков, занимающихся производством. В их число также вошли сотрудники штаб-квартиры агентства, которые пишут требования и руководства для подрядчиков.

При этом представитель американского минэнерго заявил CNN, что от должностей освободили менее 50 человек, уточняет «Газета.Ru». По его словам, уволенные «занимали в основном административные и канцелярские должности».

Американский президент 11 февраля подписал указ о реализации инициатив департамента эффективности государственного управления (DOGE), в том числе по сокращению численности правительства. На следующий день Трамп подписал указ, предусматривающий возможное увольнение кадровых дипломатов в случае несогласия с внешней политикой страны.

Трамп Дональд