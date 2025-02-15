CNN узнал о случайном увольнении администрацией Трампа сотрудников из NNSA

«Должностные лица администрации [президента США Дональда] Трампа уволили более 300 сотрудников NNSA в рамках более масштабных увольнений в министерстве энергетики», — говорится в материале.
По данным источников, вероятно, чиновники не знали, что данное агентство курирует ядерное оружие. Предполагается, что сокращение рабочего состава произошло, поскольку «никто не уделил время для понимания нашего занятия и важности нашей работы для национальной безопасности».
Уточняется, что среди уволенных сотрудников NNSA были рабочие, которые находятся на объектах производства ядерного оружия, инспектируют и контролируют подрядчиков, занимающихся производством. В их число также вошли сотрудники штаб-квартиры агентства, которые пишут требования и руководства для подрядчиков.
При этом представитель американского минэнерго заявил CNN, что от должностей освободили менее 50 человек, уточняет «Газета.Ru». По его словам, уволенные «занимали в основном административные и канцелярские должности».
Американский президент 11 февраля подписал указ о реализации инициатив департамента эффективности государственного управления (DOGE), в том числе по сокращению численности правительства. На следующий день Трамп подписал указ, предусматривающий возможное увольнение кадровых дипломатов в случае несогласия с внешней политикой страны.