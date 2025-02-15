CNN узнал о случайном увольнении администрацией Трампа сотрудников из NNSA

Уточняется, что среди уволенных сотрудников NNSA были рабочие, которые находятся на объектах производства ядерного оружия, инспектируют и контролируют подрядчиков, занимающихся производством. В их число также вошли сотрудники штаб-квартиры агентства, которые пишут требования и руководства для подрядчиков.