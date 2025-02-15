Губернатор поручил увеличить количество снегоуборочной техники на дорогах Калининградской области

В Калининграде продолжается снегопад. Власти получают жалобы от местных жителей на качество уборки дорог. Губернатор в ответ это поручил ускорить работу и увеличить количество техники. Об этом Алексей Беспрозванных написал в своем телеграм-канале.
«На региональных трассах сейчас задействовали более 52 единиц техники. Использовали около 300 тонн соли и 200 тонн песчано-соляной смеси. Очистили больше 1,5 тысячи км дорог», — написал глава региона.
Только в Калининграде задействовали 475 дворников. Дорожные службы работают со вчерашнего вечера в круглосуточном режиме.