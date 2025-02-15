Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор поручил увеличить количество снегоуборочной техники на дорогах Калининградской области

Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В Калининграде продолжается снегопад. Власти получают жалобы от местных жителей на качество уборки дорог. Губернатор в ответ это поручил ускорить работу и увеличить количество техники. Об этом Алексей Беспрозванных написал в своем телеграм-канале.

«На региональных трассах сейчас задействовали более 52 единиц техники. Использовали около 300 тонн соли и 200 тонн песчано-соляной смеси. Очистили больше 1,5 тысячи км дорог», — написал глава региона.

Только в Калининграде задействовали 475 дворников. Дорожные службы работают со вчерашнего вечера в круглосуточном режиме.

ЖКХ