Спецпредставитель Трампа допустил, что ЕС не будет на мирных переговорах

Келлог уточнил, что в настоящее время у США существует «двусторонний подход» к мирным переговорам, который подразумевает отдельные контакты с Россией, Украиной и странами-союзниками. По его словам, сам он отвечает за украинское и европейское направление, а за российское — спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. «Мы делаем это для скорости, потому что вопрос в том, когда это закончится. Я живу в режиме Трампа — он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано», — уточнил Келлог.