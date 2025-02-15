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Спецпредставитель Трампа допустил, что ЕС не будет на мирных переговорах

Европа, возможно, физически не будет представлена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но ее интересы учтут, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: AP 2024

«Чего мы не хотим делать, так это вступать в дискуссию с большой группой людей», — сказал он (цитата по CNBC).

Келлог уточнил, что в настоящее время у США существует «двусторонний подход» к мирным переговорам, который подразумевает отдельные контакты с Россией, Украиной и странами-союзниками. По его словам, сам он отвечает за украинское и европейское направление, а за российское — спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. «Мы делаем это для скорости, потому что вопрос в том, когда это закончится. Я живу в режиме Трампа — он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано», — уточнил Келлог.

Мирный план будет разработан в течение нескольких дней или недель, добавил он. «Мы хотим убедиться, что это прочный и устойчивый мир», — добавил он. На просьбу перечислить возможные гарантии безопасности для Украины Келлог ответил, что пока не может этого сделать.

Материал дополняется.

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