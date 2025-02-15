Спецпредставитель Трампа допустил, что ЕС не будет на мирных переговорах

«Чего мы не хотим делать, так это вступать в дискуссию с большой группой людей», — сказал он (цитата по CNBC).
Келлог уточнил, что в настоящее время у США существует «двусторонний подход» к мирным переговорам, который подразумевает отдельные контакты с Россией, Украиной и странами-союзниками. По его словам, сам он отвечает за украинское и европейское направление, а за российское — спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. «Мы делаем это для скорости, потому что вопрос в том, когда это закончится. Я живу в режиме Трампа — он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано», — уточнил Келлог.
Мирный план будет разработан в течение нескольких дней или недель, добавил он. «Мы хотим убедиться, что это прочный и устойчивый мир», — добавил он. На просьбу перечислить возможные гарантии безопасности для Украины Келлог ответил, что пока не может этого сделать.
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