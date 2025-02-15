Президент Украины Зеленский призвал к созданию вооруженных сил Европы

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции призвал страны ЕС создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия. Президент Украины не исключил, что США могут отказать европейским странам в военной поддержке, и заявил об угрозе нападения РФ на страны НАТО — хотя российская сторона неоднократно подчеркивала, что воевать с альянсом не собирается. При этом Associated Press сообщило, что Европа уже тайно ведет переговоры о создании объединенной группировки европейских сил — для их отправки на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, не исключил прекращения американской военной помощи Киеву и призвал к созданию «вооруженных сил Европы». Он заявил, что Европа должна стать «самодостаточной, объединенной общей силой — украинской и европейской».
«Давайте будем честными: сейчас мы не можем исключить возможность того, что Америка скажет “нет” Европе в вопросах, угрожающих ей. Многие лидеры говорили о необходимости иметь для Европы собственную армию. Я действительно считаю, что время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы», — сказал он, отметив, что основой для объединенной европейской армии могли бы стать Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Украинский лидер также вновь заявил о якобы существующей угрозе нападения России на страны НАТО. Российская сторона подобные обвинения ~неоднократно отвергала~: в 2023 году президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва не собиралась и в будущем не планирует нападать на государства альянса, в 2024-м — подтвердил свою позицию, назвав заявления о якобы готовящейся агрессии «полной чушью».
Кроме того, Зеленский пояснил, что не отказывается от планов по вступлению Украины в НАТО. При этом он — предположительно, иронично — назвал самым влиятельным членом альянса Путина: «потому что по его прихоти могут блокироваться решения НАТО». Президента Украины также возмутили переговоры с Путиным президента США Дональда Трампа, к которым сам Зеленский пока не допущен.
«Украина никогда не примет соглашений, заключенных за нашими спинами и без нашего привлечения», — заявил он.
По словам Зеленского, такое же правило должно применяться ко всей Европе.
«Если мы не допущены к переговорам о нашем будущем, мы все проиграем», — сказал украинский лидер.
Тайные встречи.
Накануне американское агентство The Associated Press (AP) сообщило, что группа европейских стран ~втайне обсуждает возможность создания объединенной группировки войск для отправки на Украину~ с целью обеспечения «любого будущего мирного соглашения с Россией».
План основан на идее французского президента Эммануэля Макрона, который в начале 2024 года не исключил возможность отправки войск на Украину. Тогда его слова не получили широкой поддержки, однако после после избрания Дональда Трампа президентом США обсуждение актуализировалось из-за опасений, что Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.
Как пишет AP, в декабре 2024 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе уже состоялось совещании по этому поводу. На нем, кроме стоящих в авангарде этих усилий Франции и Великобритании, присутствовали представители Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и высокопоставленные чиновники ЕС. При этом к единому мнению участники, по-видимому, не пришли.
«У Италии есть конституционные ограничения на использование вооруженных сил. Нидерландам потребуется одобрение парламента, как и Германии, позиция которой может измениться после выборов 23 февраля, когда к власти придет новое правительство. Польша проявляет осторожность, учитывая сохраняющуюся вражду с Украиной, которая началась еще во время Второй мировой войны», — говорится в публикации AP.
На полях Мюнхенской конференции по безопасности эта тема вновь обсуждалась.
«Мы находимся на очень ранней стадии», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певклур. При этом он выразил надежду, что в результате мирного соглашения Россия и Украина сократят свои силы на линии соприкосновения «до пары тысяч с каждой стороны», в результате чего «для Европы не составит труда тоже быть там».
Что говорили об этом раньше.
Идея создания объединенной европейской армии не нова и обсуждалась уже многократно. Так, в мае 2024 года на эту тему высказывался генсек НАТО Йенс Столтенберг. В беседе с журналом Economist он отмечал, что ~создание единой европейской армии не имеет смысла, поскольку такого рода структура будет дублировать функции самого Североатлантического альянса.~ При этом Столтенберг приветствовал процесс увеличения расходов на оборону, обратив внимание на то, что «ЕС не заменит НАТО», поскольку на европейские страны блока приходится лишь 20% оборонных расходов всего альянса.
Перед этим премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Греции Кириакос Мицотакис призывали остальные страны Европейского союза создать щит противовоздушной обороны для своей защиты из-за опасений перед Россией. А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что в мире с множеством кризисов, которые охватывают обширную территорию от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, общая для европейских стран армия должна стать «конкретным фактом».
В России эту идею, по-видимому, пока не воспринимали всерьез. «Может, [странам Евросоюза] начать с разработки собственной вакцины от COVID-19? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами, охранять границы ЕС? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию», — говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.