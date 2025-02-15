Президент Украины Зеленский призвал к созданию вооруженных сил Европы

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции призвал страны ЕС создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия. Президент Украины не исключил, что США могут отказать европейским странам в военной поддержке, и заявил об угрозе нападения РФ на страны НАТО — хотя российская сторона неоднократно подчеркивала, что воевать с альянсом не собирается. При этом Associated Press сообщило, что Европа уже тайно ведет переговоры о создании объединенной группировки европейских сил — для их отправки на Украину.