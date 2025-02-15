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Для освобожденного в Газе Труфанова сделали новый паспорт гражданина РФ

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 февраля. /ТАСС/. Новый паспорт гражданина РФ взамен истекшего ожидает в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве освобожденного в субботу Александра Труфанова, которого удерживало в заложниках в секторе Газа радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщил российским журналистам посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Источник: РИА "Новости"

«В консульском отделе его ожидает паспорт гражданина Российской Федерации», — сказал он. «Это очередной паспорт в обмен на тот, срок действия которого истек», — пояснил дипломат.

По его словам, Труфанов 7 октября 2023 года, «за неделю до назначенной в консульском отделе [даты]» получения нового паспорта гражданина РФ, «был захвачен боевиками ХАМАС как заложник». «Сейчас паспорт ему будет вручен, попробую лично ему вручить, если доктора позволят», — добавил Викторов.

Ранее пресс-служба армии Израиля подтвердила, что трое израильских заложников, в числе которых находился Труфанов, после освобождения в Газе благополучно прибыли на территорию еврейского государства.