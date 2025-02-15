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Каллас созвала заседание глав МИД ЕС по контактам США и Украины

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас созвала на 16 февраля заседание министров иностранных дел стран сообщества, чтобы обсудить последние контакты с властями США и Украины. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.

Источник: AP 2024

«Верховный представитель ЕС Кая Каллас созовет в воскресенье неформальную встречу министров иностранных дел ЕС, находящихся в Мюнхене, чтобы подвести итоги последних контактов с официальными лицами США и Украины. Мы находимся в решающем моменте для будущего Украины и Европы. Европа поддерживает Украину», — написал он в X.

ЕС