Вольфович: Беларусь не увеличивает численность армии и вооружений и не проводит учения возле границ Польши и стран Прибалтики

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 15 февраля во время митинга в Минске, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов, сказал, что Беларусь не идет по пути милитаризации, сообщает БелТА.
«Мы не представляем никому никакой угрозы, не увеличиваем численность Вооруженных Сил, не увеличиваем численность вооружения, в отличие от наших соседей, поляков и прибалтов, которые сделали ставку на милитаризацию», — подчеркнул Александр Вольфович.
Госсекретарь Совбеза отметил, что Беларусь проводит военные учения только по плану. Всего в 2025 году запланировано около 100 учений, в том числе и вблизи границ.
«Мы не проводим учения вблизи границ с Польшей и странами Прибалтики, не провоцируем тем самым наших соседей», — особо подчеркнул Александр Вольфович.
По его словам, учения военнообязанных запаса, которые проводит Беларусь, имеют цель восстановить навыки, чтобы при необходимости быстро развернуть Вооруженные Силы до той численности, которая даст возможность нанести противнику неприемлемый ущерб.
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