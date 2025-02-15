Глава МИД Польши счел неизбежной отправку войск ЕС на Украину

Макрон стал первым европейским лидером, кто предложил отправить войска на Украину. Он также допускал возможность проведения наземной операции против российских сил. Год назад эта инициатива столкнулась с критикой большинства союзников по НАТО, в том числе США, Германией и Италией. Однако на фоне возвращения в Белый дом Трампа и его обещаний урегулировать конфликт на Украине в ближайшем временем подобные дискуссии вновь возобновились. В частности, министр обороны Эстонии Ханно Певкур 15 февраля сообщал о решении ЕС разработать план отправки своего контингента после завершения боевых действий. О готовности США разместить войска на Украине для обеспечения безопасности в обмен на владение 50% редкоземельных минералов писал NBC News со ссылкой на источники.