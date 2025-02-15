G7: будущие санкции против России будут зависеть от переговоров по Украине

В декабре 2024 года страны Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России. Последние ограничительные меры направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров», которые, по утверждению ЕС, Россия использует для обхода санкций и других ограничений при торговле нефтью. В 15-й пакет вошли 54 физлица и 30 организаций, в том числе из России, Китая и КНДР.