Вучич допустил, что Трамп приедет в Москву на День Победы

«Ситуация между США и РФ с одной стороны, и Украиной и Европой с другой становится все сложнее. Если бы к Пасхе там установился мир, это было бы лучше для всех. Я подтвердил, что поеду в Москву 9 мая, и тогда бы Трамп мог оказаться на Красной площади», — сказал Вучич.