Главы МИД G7 проведут следующую встречу 12−14 марта

«Министры иностранных дел стран G7 с нетерпением ждут встречи в канадском [регионе] Шарлевуа (провинция Квебек), которая состоится
В 2025 году Канада председательствует в Группе семи. В Шарлевуа в 2018 году проходил саммит G7.
МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Очередная встреча глав МИД стран Группы семи (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) запланирована в Канаде с 12 по 14 марта. Об этом говорится в заявлении по итогам неформальной встречи глав МИД стран G7, имеющемся в распоряжении ТАСС.
«Министры иностранных дел стран G7 с нетерпением ждут встречи в канадском [регионе] Шарлевуа (провинция Квебек), которая состоится
В 2025 году Канада председательствует в Группе семи. В Шарлевуа в 2018 году проходил саммит G7.