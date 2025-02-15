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Шиитские активисты попытались задержать колонну миротворцев у аэропорта Бейрута

БЕЙРУТ, 15 февраля. /ТАСС/. Активисты шиитской организации «Хезболлах» снова попытались помешать проезду в международный аэропорт Бейрута колонны с военнослужащими Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Источник: Reuters

Как передает корреспондент ТАСС, группа демонстрантов, выкрикивая агрессивные лозунги, перегородила дорогу трем джипам и двум автобусам. Зачинщики акции попытались вытащить миротворцев из автомобилей, однако подоспевшие ливанские военнослужащие оттеснили их и пропустили колонну к терминалу.

Сторонники «Хезболлах» вторые сутки перекрывают шоссе в международный аэропорт Бейрута из-за отказа ливанских властей принимать самолеты иранской авиакомпании Mahan Air. В ночь с пятницы на субботу толпа протестующих атаковала конвой, сопровождавший заместителя командующего миротворческими силами, и подожгла один из джипов.

Как сообщило командование ВСООНЛ, непальский бригадный генерал Чок Бахадур Дхакал, направлявшийся на родину, получил ранение. В заявлении подчеркивалось, что «атаки на миротворцев являются грубым нарушением международного права и могут приравниваться к военному преступлению».

По требованию президента республики Джозефа Ауна силовики задержали 26 человек, причастных к нападению. Армия разблокировала все перекрытые демонстрантами автострады. Глава государства пообещал «не допустить повторения действий, которые дестабилизируют обстановку и угрожают гражданскому миру».