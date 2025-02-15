Шиитские активисты попытались задержать колонну миротворцев у аэропорта Бейрута

Как сообщило командование ВСООНЛ, непальский бригадный генерал Чок Бахадур Дхакал, направлявшийся на родину, получил ранение. В заявлении подчеркивалось, что «атаки на миротворцев являются грубым нарушением международного права и могут приравниваться к военному преступлению».