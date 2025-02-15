Шиитские активисты попытались задержать колонну миротворцев у аэропорта Бейрута

Как передает корреспондент ТАСС, группа демонстрантов, выкрикивая агрессивные лозунги, перегородила дорогу трем джипам и двум автобусам. Зачинщики акции попытались вытащить миротворцев из автомобилей, однако подоспевшие ливанские военнослужащие оттеснили их и пропустили колонну к терминалу.
Сторонники «Хезболлах» вторые сутки перекрывают шоссе в международный аэропорт Бейрута из-за отказа ливанских властей принимать самолеты иранской авиакомпании Mahan Air. В ночь с пятницы на субботу толпа протестующих атаковала конвой, сопровождавший заместителя командующего миротворческими силами, и подожгла один из джипов.
Как сообщило командование ВСООНЛ, непальский бригадный генерал Чок Бахадур Дхакал, направлявшийся на родину, получил ранение. В заявлении подчеркивалось, что «атаки на миротворцев являются грубым нарушением международного права и могут приравниваться к военному преступлению».
По требованию президента республики Джозефа Ауна силовики задержали 26 человек, причастных к нападению. Армия разблокировала все перекрытые демонстрантами автострады. Глава государства пообещал «не допустить повторения действий, которые дестабилизируют обстановку и угрожают гражданскому миру».