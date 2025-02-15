Bloomberg сообщило, кто возглавит делегацию США на встрече по Украине

«Ожидается, что советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Стив Уиткофф возглавят переговоры в Саудовской Аравии», — говорится в публикации.
По данным агентства, власти Саудовской Аравии пригласили Россию, США и Украину встретиться в Эр-Рияде. Блумберг подчеркивает, что переговоры проведет советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.
«И хотя ожидаются украинские чиновники, они, похоже, также не в курсе всех приготовлений», — добавляется в публикации.
Как отмечает агентство, «большинство европейцев до сих пор не были проинформированы».
Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.