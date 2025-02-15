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Bloomberg сообщило, кто возглавит делегацию США на встрече по Украине

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как ожидается, возглавят делегацию США на встрече по Украине в Саудовской Аравии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Ожидается, что советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Стив Уиткофф возглавят переговоры в Саудовской Аравии», — говорится в публикации.

По данным агентства, власти Саудовской Аравии пригласили Россию, США и Украину встретиться в Эр-Рияде. Блумберг подчеркивает, что переговоры проведет советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

«И хотя ожидаются украинские чиновники, они, похоже, также не в курсе всех приготовлений», — добавляется в публикации.

Как отмечает агентство, «большинство европейцев до сих пор не были проинформированы».

Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.