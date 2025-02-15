Bloomberg сообщило, кто возглавит делегацию США на встрече по Украине

Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.