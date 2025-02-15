Келлог назвал условия для завершения конфликта на Украине

«Я считают, если вы думаете, что можете убивать, чтобы выбраться из этой войны, то вы не сможете… Необходим всеобъемлющий план, планирование совместной работы союзников. Это будет всеобъемлющий план», — сообщил он в ходе выступления на конференции в Мюнхене, трансляция которого велась на сайте мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.