«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», — сказал он, отвечая на вопрос о будущем российских военных баз в Сирии и отношениях между странами.
Глава МИД: решение о пересмотре отношений Сирии с РФ примет сирийский народ
МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Решение о пересмотре отношений Сирии с Россией будет принимать сирийский народ. Об этом заявил министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.