Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД: решение о пересмотре отношений Сирии с РФ примет сирийский народ

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Решение о пересмотре отношений Сирии с Россией будет принимать сирийский народ. Об этом заявил министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», — сказал он, отвечая на вопрос о будущем российских военных баз в Сирии и отношениях между странами.