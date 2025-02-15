Келлог заявил о намерениях Трампа после заключения сделки по Украине

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен после заключения мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта начать работать над обеспечением его выполнения.
Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.
«Президент Трамп придерживается модели, согласно которой, как только мы заключим мирное соглашение, мирную сделку, мы начнем работать над обеспечением ее выполнения. Это хорошая сделка, это справедливая сделка», — сказал он.
12 февраля президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. По свидетельству Кремля, американский лидер высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера. Глава американской администрации написал в социальной сети Truth Social, что Москва и Вашингтон немедленно приступают к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.