Келлог заявил о намерениях Трампа после заключения сделки по Украине

12 февраля президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. По свидетельству Кремля, американский лидер высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера. Глава американской администрации написал в социальной сети Truth Social, что Москва и Вашингтон немедленно приступают к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.