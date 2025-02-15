В Кремле увидели опровержение Вэнсом публикации об отправке войск на Украину

Кремль принял к сведению слова Джей Ди Вэнса о том, что США не планируют отправлять свои войска на Украину, заявил Дмитрий Песков. Разночтения по этому вопросу начались после интервью вице-президента США изданию WSJ, опубликованного под заголовком «Вэнс угрожает санкциями и военными действиями, чтобы подтолкнуть Путина к соглашению по Украине». В Москве после этого потребовали разъяснений и получили их: Вэнс обвинил WSJ в искажении своих слов и подчеркнул, что «война — только между Россией и Украиной».