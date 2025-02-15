МИД Польши рассказал о созванном Макроном экстренном саммите в Париже

Американский президент в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время беседы они договорились о начале переговоров по Украине. Позднее Трамп анонсировал встречу по урегулированию высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии. Источники Bloomberg сообщили, что она пройдет уже на следующей неделе, а в конце месяца может состояться встреча глав государств. Кремль ранее назвал США «главным визави» в мирных переговорах по Украине.