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Лавров и Рубио договорились уйти от жёсткой политики между РФ и США, начатой Обамой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Государственным секретарём США Марком Рубио по инициативе американской стороны. Этот разговор стал продолжением беседы президентов двух стран, состоявшейся 12 февраля, сообщает МИД России.

Источник: ТАСС

«Руководители внешнеполитических ведомств договорились поддерживать канал связи для урегулирования вопросов двусторонних отношений, ориентируясь на устранение односторонних барьеров, оставшихся от предыдущей администрации, которые мешают взаимовыгодному торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству», — указали в МИД РФ.

Стороны подчеркнули желание работать над актуальными международными проблемами, включая ситуацию на Украине, вопросы Палестины и события на Ближнем Востоке.

Обсуждались пути скорейшего завершения жёсткой политики, начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году, касающейся работы российских дипломатических миссий в США, что вызвало ответные действия.

Стороны согласовали, что в ближайшее время встречи экспертов помогут определить шаги по снятию ограничений для загранпредставительств обеих стран. Лавров и Рубио подтвердили готовность сотрудничать для восстановления заданного президентами диалога. Договорились о регулярных встречах, включая подготовку к высшему российско-американскому саммиту.

Ранее Лавров заявил, что президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп будут самостоятельно решать вопрос о контактах. Он также подчеркнул, что оба лидера неоднократно заявляли о готовности к диалогу.

дипломатия