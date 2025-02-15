Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News

«Высокопоставленный украинский представитель сообщил мне, что украинская сторона “не была приглашена и не информирована” о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии», — написала журналист издания в социальной сети Х.
Ранее в субботу газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни.
По данным издания, советник по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине.
При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет.
По словам источников, сейчас нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.