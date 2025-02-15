БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро
«Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Ранее, 20 декабря, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20.
Президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом. Как отметил российский лидер, объединение не служит инструментом противодействия Западу, а работает во благо ее членов.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024-го занимала пост председателя организации, который сейчас перешел к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.