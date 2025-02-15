Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС

Президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом. Как отметил российский лидер, объединение не служит инструментом противодействия Западу, а работает во благо ее членов.