Келлог допустил ужесточение санкций против РФ

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог допустил ужесточение санкций, чтобы попытаться лишить РФ доходов от продажи нефти. С таким предложением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы уже делали это раньше, например, против Ирана. Мы чуть не сломали их экономику санкциями на нефть, а затем вернули им возможность экспорта. Это показывает, что санкции могут быть мощным инструментом», — полагает он.
Спецпредставитель президента Дональда Трампа признал, что «уровень выполнения санкционного режима остается низким». «Если оценивать санкции по шкале от 1 до 10, где 1 — это минимальное давление, а 10 — максимальное, то мы находимся примерно на уровне 6. Но их реализация достигает лишь 3», — сказал он.
Спецпредставитель также предостерег от попыток решить конфликт силой, отметив, что история демонстрирует ограниченную эффективность военных методов. «Если вы думаете, что сможете смертями проложить свой путь к победе, вы ошибаетесь. Это плохое понимание истории», — заключил Келлог.
Он также вновь выразил предположение, что для урегулирования украинского конфликта на уступки придется пойти Украине и России. Однако он не уточнил, о каких уступках будет идти речь.
Между тем 23 января Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России.