Харрис начала просить у избирателей деньги на борьбу с политиками Трампа

Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного республиканца-члена палаты представителей США передавало, что отношение к указам Трампа среди конгрессменов-республиканцев сравнимо с отношением к Священному писанию. Отмечалось, что Трампу удалось не только забрать себе полномочия, которые обычно находятся в ведении конгресса, такие как контроль за расходами госбюджета, но и уполномочить своего наиболее заметного советника, Илона Маска, увольнять сотрудников федеральных органов. Тем не менее Блумберг указывал, что законодатели-республиканцы стремятся «не противоречить Трампу почти ни в чем».