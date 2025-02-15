Харрис начала просить у избирателей деньги на борьбу с политиками Трампа

«Привет. Это Камала. Я выхожу на связь, чтобы с уважением просить вас сегодня сделать вклад 10 долларов в Демократический национальный комитет. Первые недели администрации Трампа показали, насколько нам критически важно иметь сильную Демократическую партию», — говорится в тексте обращения Харрис.
Бывшая вице-президент подчеркивает, что демократам сейчас нужны средства на организацию борьбы с «республиканскими атаками» против различных программ, на которые полагаются миллионы американцев, а также на попытку вернуть контроль над палатой представителей и сенатом на следующих промежуточных выборах в конгресс 2026 года.
«От нас потребуется все, чтобы это сделать», — отметила Харрис в своем сообщении.
Как показал проведенный в феврале опрос социологической компании Rasmussen Reports, большинство американских избирателей считают, что сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом отвечает интересам Демократической партии.
Ранее портал Axios сообщал, что законодатели от Демократической партии США на фоне действий администрации президента-республиканца Дональда Трампа получают рекордное количество звонков от своих разгневанных избирателей, которые считают, что демократы делают недостаточно для противостояния Белому дому.
Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного республиканца-члена палаты представителей США передавало, что отношение к указам Трампа среди конгрессменов-республиканцев сравнимо с отношением к Священному писанию. Отмечалось, что Трампу удалось не только забрать себе полномочия, которые обычно находятся в ведении конгресса, такие как контроль за расходами госбюджета, но и уполномочить своего наиболее заметного советника, Илона Маска, увольнять сотрудников федеральных органов. Тем не менее Блумберг указывал, что законодатели-республиканцы стремятся «не противоречить Трампу почти ни в чем».