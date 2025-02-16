Отряд сбитых лётчиков: кто может принять участие в президентских выборах на Украине в 2025 году

Все опросы дают экс-советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу* рейтинг на уровне 1−2%. Однако не стоит забывать о его сильной медийной раскрутке и популярности в некоторых сегментах украинского общества. Арестович, как известно, первоначально сделал себе имя на продюсерско-артистическом поприще, успел послужить в рядах Вооружённых сил и даже побыть сотрудником Главного управления разведки Украины. Затем судьба свела его с одним из лидеров крайних националистов Дмитрием Корчинским*. Постепенно входя в мейнстрим стремительно фашизирующегося украинского политикума, Арестович в итоге стал сотрудником Офиса президента и одним из ключевых спикеров по тематике СВО на Украине. С поста этого он в итоге ушёл в 2023 году, и его ранее жёстко антироссийская риторика начала смещаться в сторону критики персоналистского режима Зеленского. В какой-то момент его даже начали рассматривать чуть ли не как одного из возможных кандидатов от русскоязычной части населения Украины. У наблюдателей и экспертов есть обоснованные аргументы в пользу того, что Арестович* может быть «подставным» кандидатом от ОП с целью аккумулировать условно «пророссийские» (при всей условности термина) голоса избирателей и вновь обмануть чаяния украинцев, желающих окончания конфликта.