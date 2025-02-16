Келлог обвинил администрацию Байдена в отсутствии стратегии по Украине

По словам спецпосланника Трампа, подход администрации Байдена сводился по сути к лозунгам о том, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». «Это наклейка на бампер, а не стратегия», — резюмировал Келлог, выразив мнение о том, что Байдену следовало «хотя бы выработать стратегию» для реализации своего подхода.