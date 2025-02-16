Келлог обвинил администрацию Байдена в отсутствии стратегии по Украине

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог обвинил предыдущую американскую администрацию Джо Байдена в отсутствии стратегии по Украине. Соответствующее заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.
Келлог отметил, что за первые 25 дней администрация действующего президента Дональда Трампа четко изложила намерение добиться завершения конфликта на Украине. «Это не то, что вы слышали от предыдущей администрации», — подчеркнул он.
По словам спецпосланника Трампа, подход администрации Байдена сводился по сути к лозунгам о том, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». «Это наклейка на бампер, а не стратегия», — резюмировал Келлог, выразив мнение о том, что Байдену следовало «хотя бы выработать стратегию» для реализации своего подхода.