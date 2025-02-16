L'AntiDiplomatico: Европа не заинтересована в достижении мира на Украине

По мнению авторов публикации, политические элиты Брюсселя, Лондона, Парижа, Рима, Берлина и Варшавы никогда не стремились к достижению мира и не делают этого сейчас. Основным их опасением становится необходимость дальнейшего увеличения расходов на поддержку киевских властей в случае, если Вашингтон решит сократить финансирование.