Итальянское издание L"AntiDiplomatico сообщает, что страны Европы не проявляют заинтересованности в мирном урегулировании конфликта на Украине.
По мнению авторов публикации, политические элиты Брюсселя, Лондона, Парижа, Рима, Берлина и Варшавы никогда не стремились к достижению мира и не делают этого сейчас. Основным их опасением становится необходимость дальнейшего увеличения расходов на поддержку киевских властей в случае, если Вашингтон решит сократить финансирование.
Журналисты отмечают, что европейские лидеры безразличны к жертвам среди украинцев, поскольку приоритетом для них остается экономическая выгода ЕС и стремление Владимира Зеленского продолжать военные действия.
По мнению издания, если бы их истинной целью было прекращение конфликта, они давно отказались бы от многомиллиардных вливаний в попытки нанести «стратегическое поражение Москве».
Ранее спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, однако интересы региона будут учтены.