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Глава Минобороны обсудил в Мюнхене укрепление оборонного потенциала Молдовы

Министр обороны Молдовы принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Ситуацию с региональной безопасностью, влияние гибридных атак на развитие Молдовы обсудили на полях Мюнхенской конференции министр обороны Анатолие Носатый и председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Стороны также рассмотрели возможные меры поддержки, которую могут предоставить республике внешние партнеры и международные организации, включая НАТО в повышении устойчивости и укреплении оборонных возможностей Молдовы.

Носатый поблагодарил структуры НАТО за помощь, оказанную республике альянсом, в виде обучения, поддержки в участии в миротворческих операциях, а также в оснащении Национальной армии современным оборудованием и техникой.

По данным Минобороны, Носатый в ходе беседы рассказал председателю Военного комитета НАТО о внедрении расширенного пакета помощи в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (eDCB), а также недавнее утверждение правительством «Программы индивидуального партнерства» (ITPP). Министр подтвердил важность продолжения сотрудничества с Североатлантическим альянсом для достижения стратегических целей по превращению Национальной армии в современное ведомство, способное выполнять свои задачи.