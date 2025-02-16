Глава Минобороны обсудил в Мюнхене укрепление оборонного потенциала Молдовы

По данным Минобороны, Носатый в ходе беседы рассказал председателю Военного комитета НАТО о внедрении расширенного пакета помощи в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (eDCB), а также недавнее утверждение правительством «Программы индивидуального партнерства» (ITPP). Министр подтвердил важность продолжения сотрудничества с Североатлантическим альянсом для достижения стратегических целей по превращению Национальной армии в современное ведомство, способное выполнять свои задачи.