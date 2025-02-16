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Украину не стали звать на встречу представителей России и США в Саудовской Аравии

Украину не внесли в список участников будущих переговоров между США и Россией, которые пройдут в Саудовской Аравии. Киев даже не получил никакой информации об этой встрече, сообщает Fox News ссылаясь на источники.

Источник: Life.ru

«Один из высокопоставленных представителей Украины сообщил мне, что они не были приглашены и не осведомлены о планируемых переговорах между США и России в Саудовской Аравии», — написала журналистка Нана Саджая в сети X.

Помимо этого, спецпосланник американского президента Кит Келллог заявил, что Вашингтон не видит места для ЕС в переговорном процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта, но США учтут интересы Европы.

Ранее западные СМИ сообщали, что российские и американские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии для подготовки к возможным переговорам президентов двух стран. Должности и имена участников, направляющихся в королевство, не раскрыли.