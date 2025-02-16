NBC: НУЯБ не может найти контакты уволенных сотрудников

Телеканал отмечает, что проблема возникла на фоне беспрецедентно быстрых действий администрации Дональда Трампа по сокращению численности федеральных служащих. В частности, многие сотрудники, находившиеся на испытательном сроке, были уволены в четверг, включая персонал НУЯБ. NBC News указывает, что эти действия совпали по времени с ударом беспилотника по Чернобыльской АЭС на Украине, где НУЯБ отслеживает ядерные риски через системы датчиков.