NBC: НУЯБ не может найти контакты уволенных сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Официальные лица Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ), входящего в Министерство энергетики США, пытаются уведомить некоторых сотрудников, уволенных в рамках сокращения численности федеральных служащих, о том, что они должны быть восстановлены на работе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на внутреннее письмо, отправленное сотрудникам агентства.
НУЯБ отвечает за контроль над ядерным арсеналом страны. В электронном письме говорится: «Увольнения некоторых сотрудников НУЯБ, находившихся на испытательном сроке, отменяются, но у нас нет надежного способа связаться с этими людьми». Теперь управление вынуждено просить текущих сотрудников помочь передать информацию уволенным через личные контакты.
Телеканал отмечает, что проблема возникла на фоне беспрецедентно быстрых действий администрации Дональда Трампа по сокращению численности федеральных служащих. В частности, многие сотрудники, находившиеся на испытательном сроке, были уволены в четверг, включая персонал НУЯБ. NBC News указывает, что эти действия совпали по времени с ударом беспилотника по Чернобыльской АЭС на Украине, где НУЯБ отслеживает ядерные риски через системы датчиков.