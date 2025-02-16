Власов: Жириновский сделал точные предсказания по Украине и Израилю

«Самое актуальное сейчас из предсказаний Жириновского — это ситуация специальной военной операции, прогноз по будущему Украины, по развитию ситуации на Ближнем Востоке, по израильскому конфликту и вопросу Тайваня. Он делал прогнозы, связанные с различными конфликтами, которые спустя время возникали. Как бы это ни звучало, но немножко становится страшно касательно многих трудов Владимира Вольфовича и его предсказаний, потому что все так и происходит, как он говорил о различных конфликтах и их дальнейшем развитии», — рассказал Власов.
Также бывший помощник Жириновского объяснил феномен точности его предсказаний. По словам Власова, точные прогнозы основатель ЛДПР позволяли делать уникальный аналитический ум и огромная начитанность.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнародовал записку, написанную Жириновским 12 декабря 2017 года. В этом документе он поднял вопрос возрождения нацизма на Украине и его возможных последствий для Европы. Также стало известно, что Жириновский предсказал встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Москве, в ходе которой они договорятся о вхождении в состав РФ Новороссии, Крыма и Донбасса.