Власов: Жириновский сделал точные предсказания по Украине и Израилю

«Самое актуальное сейчас из предсказаний Жириновского — это ситуация специальной военной операции, прогноз по будущему Украины, по развитию ситуации на Ближнем Востоке, по израильскому конфликту и вопросу Тайваня. Он делал прогнозы, связанные с различными конфликтами, которые спустя время возникали. Как бы это ни звучало, но немножко становится страшно касательно многих трудов Владимира Вольфовича и его предсказаний, потому что все так и происходит, как он говорил о различных конфликтах и их дальнейшем развитии», — рассказал Власов.