Саммит БРИКС в 2025 году пройдёт в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля

С 1 января Бразилия занимает пост председателя БРИКС. В летнем мероприятии примут участие лидеры 20 стран, являющихся постоянными членами или партнёрами объединения.
Как отметил глава МИД Бразилии Мауро Виейра, на саммите будут приняты «очень важные решения» для углубления сотрудничества между государствами-участниками и улучшения жизни их граждан.
На официальном сайте БРИКС Виейра подчеркнул, что с момента своего возникновения в 2006 году организация значительно расширилась. Недавно в объединение вошли Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попытка стран БРИКС создать собственную валюту может представлять угрозу для США и привести к «ужасным последствиям» как для Вашингтона, так и для всего мира.