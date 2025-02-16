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Политики США отправились в Эр-Рияд для начала переговоров по Украине

Встречи запланированы на ближайшие дни.

Источник: Аргументы и факты

По данным издания Politico, ссылающегося на американские источники, высокопоставленные представители США прибыли в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с российскими и украинскими делегатами.

Встречи запланированы на ближайшие дни.

Ожидается, что к обсуждениям по вопросам урегулирования украинского конфликта присоединятся советник по национальной безопасности Майк Вальц, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В то же время спецпосланник США по Украине Кит Келлог участия в переговорах не примет.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова провести переговоры с легитимными представителями Украины в ближайшее время.