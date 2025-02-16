Вучич: попытка цветной революции в Сербии провалилась из-за перемен в США

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попытка организовать «цветную революцию» в стране потерпела неудачу, что он связывает с изменениями в политике США, а также с эволюцией отношений Сербии с Россией и Китаем.
По его мнению, эти факторы способствуют укреплению государства.
Глава республики подчеркнул, что Белград продолжит прилагать усилия для сохранения стабильности в регионе. Он отметил, что структуры, причастные к попытке дестабилизации, включая USAID и Национальный фонд поддержки демократии (NED), должны осознать, что Сербия отстояла свою позицию и останется непобежденной. По его словам, оппонентам потребуется некоторое время, чтобы смириться с этим фактом.
Кроме того, Вучич сообщил о намерении написать книгу, в которой расскажет о противостоянии «цветным революциям».
Ранее Александр Вучич рассказал, что за последнее десятилетие из-за рубежа было вложено около трех миллиардов евро с целью свержения действующих сербских властей.