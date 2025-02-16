Вучич: попытка цветной революции в Сербии провалилась из-за перемен в США

Глава республики подчеркнул, что Белград продолжит прилагать усилия для сохранения стабильности в регионе. Он отметил, что структуры, причастные к попытке дестабилизации, включая USAID и Национальный фонд поддержки демократии (NED), должны осознать, что Сербия отстояла свою позицию и останется непобежденной. По его словам, оппонентам потребуется некоторое время, чтобы смириться с этим фактом.