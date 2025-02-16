Власов: из-за точности предсказаний Жириновского начали считать пророком

«Так повелось, что гениев при жизни не всегда оценивают по достоинству. Действительно, еще при жизни Владимира Вольфовича многие его прогнозы сбывались. Сейчас уже выходят целые передачи с его прогнозами, и многие его стали воспринимать как пророка», — отметил он.
При этом Власов отметил, что никакой мистики в пророчествах нет. Точные прогнозы Жириновский давал благодаря уникальному аналитическому уму, высокому уровню образованности и огромной начитанности. По словам Власова, политик «постоянно находился в повестке, постоянно мониторил новости, постоянно читал», что позволяло ему делать глубокий анализ и предсказывать развитие событий с большой точностью.
Помощник Жириновского уверен, что его неизвестные предсказания будут появляться и в будущем, потому что обнародовано только порядка их десятой части.
«У многих бывших депутатов, пресс-секретарей остались личные записи, личные аудиофайлы, которые могут хранить достаточно большое количество интересных предсказаний», — добавил он.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнародовал пророческую записку Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года. Политик поднял в этом документе вопрос возрождения нацизма на Украине и его возможных последствий для Европы. Кроме того, стало известно, что Жириновский предсказал завершение СВО в 2025 году и распад Евросоюза, который произойдёт, если не в 2025 году, то спустя несколько лет.