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Власов: из-за точности предсказаний Жириновского начали считать пророком

По словам бывшего помощника основателя ЛДПР, к настоящему моменту обнародовано порядка десятой части его прогнозов.

Источник: Аргументы и факты

Владимира Жириновского многие стали воспринимать как пророка из-за точности его предсказаний. Об этом заявил в беседе с aif.ru бывший помощник основателя ЛДПР и экс-депутат Госдумы Василий Власов.

«Так повелось, что гениев при жизни не всегда оценивают по достоинству. Действительно, еще при жизни Владимира Вольфовича многие его прогнозы сбывались. Сейчас уже выходят целые передачи с его прогнозами, и многие его стали воспринимать как пророка», — отметил он.

При этом Власов отметил, что никакой мистики в пророчествах нет. Точные прогнозы Жириновский давал благодаря уникальному аналитическому уму, высокому уровню образованности и огромной начитанности. По словам Власова, политик «постоянно находился в повестке, постоянно мониторил новости, постоянно читал», что позволяло ему делать глубокий анализ и предсказывать развитие событий с большой точностью.

Помощник Жириновского уверен, что его неизвестные предсказания будут появляться и в будущем, потому что обнародовано только порядка их десятой части.

«У многих бывших депутатов, пресс-секретарей остались личные записи, личные аудиофайлы, которые могут хранить достаточно большое количество интересных предсказаний», — добавил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнародовал пророческую записку Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года. Политик поднял в этом документе вопрос возрождения нацизма на Украине и его возможных последствий для Европы. Кроме того, стало известно, что Жириновский предсказал завершение СВО в 2025 году и распад Евросоюза, который произойдёт, если не в 2025 году, то спустя несколько лет.