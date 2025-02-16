Власов: из-за точности предсказаний Жириновского начали считать пророком

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обнародовал пророческую записку Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года. Политик поднял в этом документе вопрос возрождения нацизма на Украине и его возможных последствий для Европы. Кроме того, стало известно, что Жириновский предсказал завершение СВО в 2025 году и распад Евросоюза, который произойдёт, если не в 2025 году, то спустя несколько лет.