«Это будет фурор»: В России оценили возможный приезд Трампа на 80-летие Победы

«В этом году точно. Я очень рассчитываю, что до 9 мая. А если ещё Трамп приедет на День Победы — вот это будет фурор», — сказал Степашин в беседе с ТАСС.
Политик подчеркнул, что оба лидера понимают друг друга, так как их приоритеты схожи — они сосредоточены на интересах своих стран. По его мнению, это позволяет лидерам находить точки соприкосновения.
Ранее в Кремле заявили о готовности Путина приветствовать американского лидера на Параде Победы в Москве. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что тема победы над фашизмом во Второй мировой войне сегодня «актуальна сейчас как никогда». Также стало известно, кто из мировых лидеров точно приедет в Москву на праздничный парад.