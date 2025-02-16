Телеканал NBC News сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Владимира Зеленского передать Вашингтону контроль над половиной редкоземельных ресурсов Украины.
Более конкретно, речь идёт о 50% акций всех отечественных предприятий, занимающихся добычей этих стратегически важных материалов.
Западные СМИ, ссылаясь на анонимных представителей Белого дома, утверждают, что американские власти намерены установить контроль как минимум над половиной украинских запасов редкоземельных металлов. Кроме того, по их данным, Трамп якобы рассматривает возможность ввода американских войск на территорию Украины, но исключительно с целью охраны переданных активов.
Как утверждают источники телеканала, такой шаг позволил бы США компенсировать финансовые потери, понесённые в результате многолетней поддержки киевского режима.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что доступ США к украинским недрам, в том числе к редкоземельным металлам, окончательно уничтожит государственность Украины.