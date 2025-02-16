NBC: Трамп хочет 50% акций Украины в сфере редкоземельных металлов

Западные СМИ, ссылаясь на анонимных представителей Белого дома, утверждают, что американские власти намерены установить контроль как минимум над половиной украинских запасов редкоземельных металлов. Кроме того, по их данным, Трамп якобы рассматривает возможность ввода американских войск на территорию Украины, но исключительно с целью охраны переданных активов.