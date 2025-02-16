Fox News: Киев не пригласили на переговоры Москвы и Вашингтона

По данным журналистки Fox News, украинская сторона не получила приглашения и не была уведомлена о предстоящих переговорах между США и Россией, которые планируется провести в Саудовской Аравии.
Об этом она сообщила в соцсети Х*, ссылаясь на осведомлённый источник в Киеве.
Напомним, высокопоставленные представители Вашингтона и Москвы намерены встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии. Их цель — подготовить почву для диалога между лидерами двух стран по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Стороны стремятся согласовать дату встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина до марта.
Ранее стало известно, что высокопоставленные представители США прибыли в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с российскими и украинскими делегатами.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.