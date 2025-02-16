Fox News: Киев не пригласили на переговоры Москвы и Вашингтона

Напомним, высокопоставленные представители Вашингтона и Москвы намерены встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии. Их цель — подготовить почву для диалога между лидерами двух стран по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Стороны стремятся согласовать дату встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина до марта.