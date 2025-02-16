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Fox News: Киев не пригласили на переговоры Москвы и Вашингтона

Высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Источник: Аргументы и факты

По данным журналистки Fox News, украинская сторона не получила приглашения и не была уведомлена о предстоящих переговорах между США и Россией, которые планируется провести в Саудовской Аравии.

Об этом она сообщила в соцсети Х*, ссылаясь на осведомлённый источник в Киеве.

Напомним, высокопоставленные представители Вашингтона и Москвы намерены встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии. Их цель — подготовить почву для диалога между лидерами двух стран по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Стороны стремятся согласовать дату встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина до марта.

Ранее стало известно, что высокопоставленные представители США прибыли в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с российскими и украинскими делегатами.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.