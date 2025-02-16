NYT: между США и Белоруссией наметилась «грандиозная сделка» по санкциям

Согласно сообщению The New York Times, между США и Белоруссией может быть заключена значительная сделка, направленная на ослабление санкций.
Издание сообщает, что заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит недавно посетил Беларусь для переговоров с президентом Александром Лукашенко и главой КГБ Иваном Тертелем.
По данным газеты, обсуждался возможный обмен граждан США, находящихся в заключении в Беларуси, на ослабление некоторых санкционных мер, введенных против страны.
Официальных комментариев по поводу этих сведений не поступало. Как уточняет The New York Times, информация была получена на анонимных условиях, а Госдепартамент не предоставил ответа на запросы издания.
Ранее комитет Государственной Думы по обороне одобрил ратификацию соглашения между Россией и Белоруссией относительно гарантий безопасности в рамках Союзного государства.