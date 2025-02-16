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NYT: между США и Белоруссией наметилась «грандиозная сделка» по санкциям

Речь на встрече шла об обмене заключенных в Беларуси граждан США на ослабление некоторых американских санкций.

Источник: Аргументы и факты

Согласно сообщению The New York Times, между США и Белоруссией может быть заключена значительная сделка, направленная на ослабление санкций.

Издание сообщает, что заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит недавно посетил Беларусь для переговоров с президентом Александром Лукашенко и главой КГБ Иваном Тертелем.

По данным газеты, обсуждался возможный обмен граждан США, находящихся в заключении в Беларуси, на ослабление некоторых санкционных мер, введенных против страны.

Официальных комментариев по поводу этих сведений не поступало. Как уточняет The New York Times, информация была получена на анонимных условиях, а Госдепартамент не предоставил ответа на запросы издания.

Ранее комитет Государственной Думы по обороне одобрил ратификацию соглашения между Россией и Белоруссией относительно гарантий безопасности в рамках Союзного государства.