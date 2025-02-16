США попросили Евросоюз предоставить гарантии Украине

Госдепартамент США заявил агентству, что Вашингтон «дал понять, что мы ждем инициативы со стороны ЕС в создании прочной структуры безопасности». Собеседник Reuters уточнил, что идея документа заключается в том, чтобы увидеть, как союзники США видят возможные рамки переговоров по завершению конфликта на Украине. По его словам, в документе указаны шесть вопросов.