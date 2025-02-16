Ван И: Китай надеется на справедливое соглашение по Украине

Как уточнил Ван И, Пекин всегда выступал за мирное урегулирование кризиса и предпринимал для этого соответствующие усилия. Он указал на «объективность, справедливость, рациональность и прагматичность» четырех принципов по украинскому конфликту, выдвинутых председателем Си Цзиньпином (уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов — прим. ТАСС).