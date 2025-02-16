СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией

Двенадцатого февраля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что Минск освободил гражданина США, чье имя не раскрывается, и двух граждан Белоруссии — Андрея Кузнечика, работавшего на поддерживаемом США «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*, и Елены Мовшук. В последующие дни пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Минск продолжает получать от Вашингтона просьбы освободить заключенных американцев.