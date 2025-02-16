СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Между США и Белоруссией может быть заключена сделка по ослаблению санкций со стороны Вашингтона, утверждает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме.
«Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит во время переговоров с европейскими дипломатами в Вильнюсе в четверг заявил о приготовлениях к заключению большой сделки с Минском», — пишет издание, ссылаясь на нескольких участников встречи.
Как утверждается, суть сделки, предлагаемой США, заключается в ослаблении санкций в отношении белорусских банков и экспорта калия — важного компонента удобрений, взамен на освобождение Белоруссией ряда заключенных.
Официального подтверждения информации The New York Times со стороны Минска нет.
Двенадцатого февраля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что Минск освободил гражданина США, чье имя не раскрывается, и двух граждан Белоруссии — Андрея Кузнечика, работавшего на поддерживаемом США «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*, и Елены Мовшук. В последующие дни пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Минск продолжает получать от Вашингтона просьбы освободить заключенных американцев.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.