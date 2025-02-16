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Абхазию ждет второй тур президентских выборов

ЦИК Абхазии: Гунба и Ардзинба вышли во второй тур президентских выборов в стране.

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СУХУМ, 16 фев — РИА Новости. На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем примут участие политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

«В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович», — сказал он журналистам.

Маршан добавил, что предварительные итоги объявят в полдень в воскресенье.

На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.

Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.