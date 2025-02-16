Пушков: созывом чрезвычайного Евросаммита Макрон имитирует автономию Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается создать имитацию «стратегической автономии» Европы, созывая чрезвычайный Евросаммит для обсуждения политики американского лидера Дональда Трампа, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Ничего нового там (ред. — чрезвычайном Евросаммите) не произойдет: со стороны европолитиков все уже прозвучало в Мюнхене», — написал он в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что на Мюнхенской конференции прозвучали «и возмущение разговором лидеров Трампа и Путина, и негодование по поводу выступления Вэнса, и клятвы поддерживать Украину “до победы”».
«Но Макрон не был бы Макроном, если бы не сделал попытку создать имитацию “стратегической автономии” Европы. Вот эту тему там обсудят», — резюмировал Пушков.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности «прошли похороны коллективного Запада, который по завершению “холодной войны” превратился в монстра».