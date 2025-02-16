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Пушков: созывом чрезвычайного Евросаммита Макрон имитирует автономию Европы

Макрон не был бы Макроном, если бы не сделал попытку создать имитацию «стратегической автономии» Европы, отметил сенатор.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается создать имитацию «стратегической автономии» Европы, созывая чрезвычайный Евросаммит для обсуждения политики американского лидера Дональда Трампа, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Ничего нового там (ред. — чрезвычайном Евросаммите) не произойдет: со стороны европолитиков все уже прозвучало в Мюнхене», — написал он в Telegram-канале.

Сенатор отметил, что на Мюнхенской конференции прозвучали «и возмущение разговором лидеров Трампа и Путина, и негодование по поводу выступления Вэнса, и клятвы поддерживать Украину “до победы”».

«Но Макрон не был бы Макроном, если бы не сделал попытку создать имитацию “стратегической автономии” Европы. Вот эту тему там обсудят», — резюмировал Пушков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности «прошли похороны коллективного Запада, который по завершению “холодной войны” превратился в монстра».