МИД: Сеул не ожидал подписания между РФ и КНДР соглашения по обороне

По его словам, во время визита президента Путина в Пхеньян в июне прошлого года, когда обсуждался вопрос о безопасности между двумя странами, не было предположений, что соглашение будет подписано. Однако оно все-таки было заключено, что стало неожиданностью для Южной Кореи. Министр отметил, что в результате этого сотрудничества Пхеньян, по его мнению, теперь может представлять угрозу не только для Южной Кореи и Японии, но и для США и других стран.