МИД: Сеул не ожидал подписания между РФ и КНДР соглашения по обороне

На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль заявил, что Сеул не ожидал подписания нового договора между Россией и Северной Кореей, предполагающего обязательства по взаимной обороне.
По его словам, во время визита президента Путина в Пхеньян в июне прошлого года, когда обсуждался вопрос о безопасности между двумя странами, не было предположений, что соглашение будет подписано. Однако оно все-таки было заключено, что стало неожиданностью для Южной Кореи. Министр отметил, что в результате этого сотрудничества Пхеньян, по его мнению, теперь может представлять угрозу не только для Южной Кореи и Японии, но и для США и других стран.
Чо Тхэ Ёль также отметил, что Сеул продолжит оказывать Киеву гуманитарную и финансовую помощь. Вдобавок Южная Корея, по его словам, способствует укреплению оборонных возможностей европейских стран через сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что военный союз Соединённых Штатов, Японии и Южной Кореи нарушает баланс в регионе.