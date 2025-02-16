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Афины сообщили об экстренной встрече глав МИД стран ЕС в Мюнхене 16 февраля

Повестку встречи в МИД Греции не уточнили.

Министры иностранных дел стран Европейского союза проведут экстренную встречу в Мюнхене 16 февраля, проинформировало греческое внешнеполитическое ведомство.

«Глава МИД Греции Георгиос Герапетритис 16 февраля в 08:30 часов примет участие во внеочередной встрече министров иностранных дел стран — членов ЕС в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении.

Повестка встречи в публикации не указывается.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности «прошли похороны коллективного Запада, который по завершению “холодной войны” превратился в монстра».

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские государства должны пересмотреть свою роль в мире, по его словам, это связано с заявлениями Соединённых Штатов об Украине.