Афины сообщили об экстренной встрече глав МИД стран ЕС в Мюнхене 16 февраля

Министры иностранных дел стран Европейского союза проведут экстренную встречу в Мюнхене 16 февраля, проинформировало греческое внешнеполитическое ведомство.
Повестка встречи в публикации не указывается.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности «прошли похороны коллективного Запада, который по завершению “холодной войны” превратился в монстра».
Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские государства должны пересмотреть свою роль в мире, по его словам, это связано с заявлениями Соединённых Штатов об Украине.