Представителей Украины не будет на переговорах РФ и США в Саудовской Аравии

Газета Politico со ссылкой на американские источники в субботу сообщила, что высокопоставленные чиновники США уже отправились в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией, которые должны состояться на следующей неделе. По данным издания, советник по нацбезопасности Майк Уолц присоединится к госсекретарю Рубио и спецпредставителю президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать обсуждение урегулирования конфликта на Украине. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет.