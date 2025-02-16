Axios назвало заявления Трампа ошеломляющими для Европы

«Президент Трамп ошеломил, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника Америки ошарашенным и оглушенным», — говорится в публикации.
Уточняется, что соответствующий эффект на европейские страны оказали телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявления шефа Пентагона Пита Хегсета о необходимости для Европы лично взять на себя ответственность за свою безопасность, а также введение ответных пошлин против стран Европейского союза.
Кроме того, в издании добавили, что американскому лидеру потребовалось на это всего три дня.
По информации издания, отношения президента США и стран Европы особенно обострились после того, как американский вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Именно после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу всё стало особенно личным», — сообщает Axios.
14 февраля Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он сделал акцент на кризисе в Европе, который, по его мнению, спровоцировали сами же европейские страны. Тогда же Трамп назвал это выступление блестящим.