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Axios назвало заявления Трампа ошеломляющими для Европы

Заявления американского лидера Дональда Трампа душат и ошеломляют европейские государства. Об этом 15 февраля сообщило издание Axios.

Источник: AP 2024

«Президент Трамп ошеломил, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника Америки ошарашенным и оглушенным», — говорится в публикации.

Уточняется, что соответствующий эффект на европейские страны оказали телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявления шефа Пентагона Пита Хегсета о необходимости для Европы лично взять на себя ответственность за свою безопасность, а также введение ответных пошлин против стран Европейского союза.

Кроме того, в издании добавили, что американскому лидеру потребовалось на это всего три дня.

По информации издания, отношения президента США и стран Европы особенно обострились после того, как американский вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Именно после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу всё стало особенно личным», — сообщает Axios.

14 февраля Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он сделал акцент на кризисе в Европе, который, по его мнению, спровоцировали сами же европейские страны. Тогда же Трамп назвал это выступление блестящим.

Трамп Дональд
ЕС