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«Грандиозная сделка»: США провели переговоры с Александром Лукашенко

США и Белоруссия обсуждают «грандиозную сделку», которая может изменить отношения между двумя странами. Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит недавно встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой КГБ Иваном Тертелем, пишет The New York Times.

Источник: Life.ru

Стороны обсуждают возможность освобождения американских граждан, содержащихся в белорусских тюрьмах, в обмен на ослабление санкций против белорусских банков и экспорта калия.

Госдепартамент США пока не комментирует эту информацию, но если сделка состоится, это может стать важным шагом в отношениях между двумя странами.

Ранее Минск выпустил на свободу гражданина США. Также освобождены два белоруса, один из которых ранее работал на «Радио Свобода»*. Никаких подробностей о личностях освобождённых нет.

* Внесён в список СМИ-иноагентов и в реестр нежелательных организаций.