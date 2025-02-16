Келлог допустил ужесточение санкций против России

Спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что возможное ужесточение санкций может быть направлено на сокращение доходов России от экспорта нефти.
В качестве примера он привёл опыт введения санкций против Ирана, которые, по его словам, оказали серьёзное давление на экономику страны, прежде чем были ослаблены. Это, по мнению Келлога, подтверждает эффективность санкционного механизма.
Он также отметил, что нынешний уровень санкционного давления на Россию далёк от максимального. По его оценке, если рассматривать санкции по десятибалльной шкале, то степень их жёсткости можно оценить на 6 баллов, в то время как их реальная эффективность — лишь на 3.
Кроме того, спецпредставитель предостерёг от попыток урегулировать конфликт исключительно военными методами, подчеркнув, что история демонстрирует их ограниченную результативность. По его словам, надежда на достижение победы исключительно за счёт боевых действий является ошибочным подходом.
Келлог также предположил, что для достижения мирного урегулирования сторонам придётся идти на компромиссы. Однако он не уточнил, какие именно уступки могут потребоваться от России и Украины.
Ранее Великобритания расширила перечень антироссийских санкций, добавив в него предпринимателя Артема Чайку, директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира Селина и замминистра обороны РФ Павла Фрадкова.