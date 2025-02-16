Келлог допустил ужесточение санкций против России

Он также отметил, что нынешний уровень санкционного давления на Россию далёк от максимального. По его оценке, если рассматривать санкции по десятибалльной шкале, то степень их жёсткости можно оценить на 6 баллов, в то время как их реальная эффективность — лишь на 3.